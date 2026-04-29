Die Aktie von Idorsia schloss am Dienstagabend bei 3,9440 Franken. Damit fehlt nicht mehr viel auf das Jahreshoch bei 4,11 Franken, erreicht im März 2026, vor dem Einbruch Mitte März auf 2,93 Franken.
Damals belastete die Ankündigung des CEO-Rücktritts von Srishti Gupta nach weniger als einem Jahr. Die damalige Firmenchefin schied sogleich auch aus dem Verwaltungsrat aus, was für Verunsicherung am Markt führte. «Am Ende lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte», sagte ein Idorsia-Sprecher damals auf Anfrage von AWP.
Die Aktien fielen daraufhin an einem Tag um 14 Prozent und schlossen auf dem tiefsten Stand seit Anfang September 2025. Dabei hatten sich die Titel nach Guptas Amtsantritt von Juli bis Oktober um 40 Prozent von 2,88 Franken auf 4,11 Franken verteuert.
Seit der Ankündigung haben die Aktien jedoch erneut Boden gut gemacht und allein in den vergangenen vier Wochen 13,66 Prozent gewonnen. Am gestrigen Dienstag zogen die Idorsia-Aktien nach anfänglichen Verlusten weitere 5 Prozent an.
Das Biotechunternehmen hatte die Quartalszahlen vorgelegt und ist nach eigenen Aussagen stark in das neue Jahr gestartet. «Wir hatten einen starken Start in das Jahr 2026», wird VRP und aktuell amtierender CEO Jean-Paul Clozel in der Mitteilung zitiert. Quviviq entwickle sich im Rahmen der Erwartungen und die Pipeline mache Fortschritte.
Somit fehlen der Aktie aktuell nur noch um die 17 Rappen auf das Jahreshoch (4,11 Franken), genauer gesagt 76 Rappen auf den Höchststand bei 4,70 Franken im Oktober 2025. Erreicht Idorsia einen der beiden Höchststände bereits am Mittwoch?
(cash)