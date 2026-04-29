Damals belastete die Ankündigung des CEO-Rücktritts von Srishti Gupta nach weniger als einem Jahr. Die damalige Firmenchefin schied sogleich auch aus dem Verwaltungsrat aus, was für Verunsicherung am Markt führte. «Am Ende lief es darauf hinaus, dass der Verwaltungsrat und Frau Gupta unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie das Unternehmen am besten geführt werden sollte», sagte ein Idorsia-Sprecher damals auf Anfrage von AWP.