Über eine Verschiebung des Debüts von «Assassin's Creed Shadows» war bereits vor Ubisofts Ankündigung spekuliert worden, nachdem das Unternehmen die Teilnahme an der Videospiele-Messe in Tokio abgesagt hatte. «Assassin's Creed Shadows» spielt in Japan. Daraufhin war die Ubisoft-Aktie an der Pariser Börse zeitweise auf ein Zehn-Jahres-Tief von 11,30 Euro gefallen.