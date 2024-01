Ausserdem habe es geholfen, dass die UBP viel Vermögen in US-Dollar verwalte. «Trotz negativen Wechselkurseffekten konnten wir dank unserer zu über 50 Prozent in US-Dollar bewerteten Kundenvermögen nachhaltige Geschäftszahlen und weltweit robustes Wachstum erzielen», wird UBP-Chef Guy de Picciotto in der Mitteilung zitiert.