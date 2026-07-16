Das ⁠Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40,4 ‌Prozent auf 169,4 Millionen Franken, ‌wie das Institut ​mit Sitz in Genf am Donnerstag mitteilte. Der Erfolg aus der Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 812,5 ‌Millionen Franken, was vor allem auf eine höhere Handelstätigkeit der Kunden und gestiegene Kommissionen ​zurückzuführen war. Die Halbjahresergebnisse seien auch ​von den positiven ​Entwicklungen an den Finanzmärkten und der Straffung der ‌Geschäftsabläufe im Zuge der Übernahmen von Societe Generale Private Banking (Schweiz) sowie von SG ​Kleinwort ​Hambros Bank ⁠gestützt worden. Die verwalteten Kundenvermögen ​wuchsen im Vergleich ⁠zum Jahresende 2025 um 4,8 Prozent ‌auf 193,5 Milliarden Franken.