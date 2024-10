Bis 2026 will die Grossbank beim Aufwand rund 13 Milliarden US-Dollar einsparen im Vergleich zu 2022. Bis Ende 2024 Ende sollen davon rund 7 Milliarden erreicht werden. Gleichzeitig rechnete die UBS für das dritte Quartal zuletzt mit weiteren integrationsbedingten Kosten in Höhe von rund 1,1 Milliarden Dollar, allerdings abgefedert durch Bewertungsanpassungen in Höhe von rund 0,6 Milliarden. Für die Abwicklungseinheit erwartet die Bank im zweiten Halbjahr einen bereinigten Vorsteuerverlust von rund 1 Milliarde. In der Einheit werden vor allem die Bereiche der übernommenen Credit Suisse geführt, welche die UBS loswerden will.