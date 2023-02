Auffällig war die neue Einschätzung von Goldman Sachs. Der zuständige Analyst setzte sein Kursziel für die UBS-Aktie nach den Jahreszahlen auf 35,60 Franken. "UBS ist als einer der grössten und geografisch am stärksten diversifizierten Vermögensverwalter mit Präsenz in den USA, Europa und China attraktiv positioniert", schrieb der Goldman-Sachs-Analyst in einer Studie. "Die führende Stellung in der Vermögensverwaltung wird durch eine Investmentbank ergänzt, die Kundenlösungen auf bereichsübergreifender Basis ermöglicht."