«Dies ist etwas subjektiv, sei es durch die Analyse der Multiplikatoren im Zeitverlauf, dem Vergleich mit dem Konkurrenten Morgan Stanley oder die Kapitalanpassung an die neuen Anforderungen sowie die Auswirkungen der Schweizer 'Too Big to Fail'-Regeln. Das alles scheint nun weitgehend durch die Aktien abgedeckt zu sein. Da das Abwärtspotenzial wahrscheinlich begrenzt ist, stufen wir UBS auf 'Marketperform' hoch», schreibt der KBW-Analyst Hallett in der Kundennotiz abschliessend.