Für die positive Kursentwicklung gibt es mehrere Gründe: Erstens hat sich unter Analysten eine durchaus zuversichtliche Stimmung verbreitet. Laut dem zuständigen Experten der Deutschen Bank solle man das Thema Kapitalanforderungen nun hinter sich lassen. Die vom Bundesrat im Juni vorgestellten Pläne entsprächen bereits dem Worst Case, hiess es in einem Kommentar von Mitte August. Zudem: Aufgrund der Zweitquartalszahlen hat der DB-Experte die Gewinnprognosen im Schnitt um rund 6 Prozent angehoben. Er stuft die UBS-Valoren mit «Buy» ein und sieht das Kursziel bei 35 Franken - noch etwas höher als die schon erreichten Langzeithochs also.