An positiven Nachrichten mangelt es nicht, damit die UBS-Valoren die Rallye fortsetzen können. Mit dem wahrscheinlichen Ende des Konflikts im Nahen Osten hat sich die Lage an der Zinsfront etwas entspannt. Bis auf die Schweiz sind die Sätze und Renditen aber immer noch in einem attraktiven Bereich, sodass beim Zinsertrag keine Abstriche gemacht werden müssen. Andererseits brummt das Investmentbanking und die Vermögensverwaltung, während auf der Kostenseite weitere Verbesserungen zu erwarten sind.