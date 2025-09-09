Trotz regulatorischer Unsicherheiten und CS-Integrationsrisiken sei die UBS mittelfristig stark positioniert, schreibt Analyst Kian Abouhossein. Er gehe davon aus, dass die UBS mit den erwirtschafteten Gewinnen genügend Kapital zurückbehalten kann, um die regulatorischen Anforderungen innerhalb von acht Jahren zu erfüllen, und gleichzeitig Dividenden zahlen könne. Die Aktien würden jedoch mit einem klaren Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt, was vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt sei, so der Experte weiter.