Im Anlagejahr 2026 dürfte sich der Fokus der Investoren neben der fortgesetzten Kapitaldiskussion zunehmend auf die Nachfolgesuche für CEO Sergio Ermotti richten. Neben den bislang hoch gehandelten internen Kandidaten - Asien-Chef Iqbal Khan und US-Chef Rob Karofsky - wird offenbar auch Beatriz Martin Jimenez als potenzielle Nachfolgerin gehandelt. Sie wurde im Oktober zusätzlich zu ihrem bestehenden Verantwortungsbereich (CS-Integration und Abbau von Altlasten) zur COO ernannt. Inwieweit diese Personalfragen kursrelevant werden, bleibt abzuwarten.