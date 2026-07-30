Die UBS hat mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal 2026 einmal mehr die Erwartungen der Analysten übertroffen. Doch obwohl der Konzern einen geradezu beeindruckenden Zahlenkranz präsentierte, gelang es den Aktien nicht, die Vortagsgewinne vollständig zu halten. Die UBS-Aktien schlossen schliesslich mit 0,9 Prozent im Gewinn bei 42,82 Franken, nachdem sie im Tagesverlauf um bis zu 3,7 Prozent angestiegen waren. Wie geht es am heutigen Donnerstag weiter?