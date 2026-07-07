Hohe Erwartungen an den Zahlenkranz

Venditti von Vontobel erhöht seine Schätzungen am Dienstag für die anstehenden Zahlen. Die EPS-Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 sieht er in Dollar neuerdings um 3 bis 4 Prozent höher, in Schweizer Franken wären es 6 bis 7 Prozent. Ausschlaggebend hierfür seien die deutlich gestiegenen Aktienmärkte, die zu höheren verwalteten Vermögen (AuM) und damit zu steigenden Erträgen im Global Wealth Management sowie im Asset Management führen. Darüber hinaus rechnet Venditti von Vontobel mit einem starken Handelsgeschäft in der Investment Bank sowie einer weiterhin soliden Kundenaktivität.