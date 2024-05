Zahlenqualität wirft gewisse Fragen auf

Aus Analystenkreisen kommt viel Lob. So schreibt etwa die Zürcher Kantonalbank, dass die UBS in einem verbesserten Umfeld sowohl die Erträge steigern als auch die Kosten im Einklang mit den Erwartungen senken könne. Der zuständige Analyst findet vor allem an den kostenseitigen Fortschritten Gefallen, konnten rund 5 Milliarden Dollar der bis Ende 2026 angestrebten Einsparungen bereits realisiert werden. Er wähnt die Grossbank in Sachen Integration der Credit Suisse deshalb auf Kurs und fühlt sich in seiner "Übergewichten" lautenden Kaufempfehlung für die Aktie bestärkt.