Trotz des Minus an der Börse kommen UBS-Zahlen bei Analysten recht gut an. Die Zürcher Kantonalbank schreibt in einem Kommentar: "Die Ergebnisse bestätigen, dass die Bank in Sachen CS-Integration auf Kurs ist." Die Bank Vontobel spricht diesbezüglich von "gutem Kostenmanagement". Die Deutsche Bank schreibt mit Blick auf die Resultate: "Die UBS hat die Gewinnerwartungen klar übertroffen, der Resultat-Mix ist allerdings nicht ideal."