Der zuständige Analyst rechnet mit einem Wendepunkt beim Thema Kapitalvorschriften - bald soll sich Klarheit einstellen, da der Bundesrat am Freitag weitere Einzelheiten zu den durch die UBS vorzuhaltenden Mitteln verkünden will. In den letzten Monaten sei die Aktie wegen der Arbeit der Landesregierung an der Bankenregulierung «zurückgehalten» worden. Der Jefferies-Experte warnt allerdings vor einem wahrscheinlich «langwierigen» Prozess, der sich an die Nachrichten von Ende Woche anschliessen dürfte.