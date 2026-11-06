Gestützt werden dürfte der Kurs von der Kurszielerhöhung der Royal Bank of Canada, die ihr Kursziel für die Grossbank von 44 auf 50 Franken erhöht und die Einstufung auf «Outperform» belässt. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.
Damit zieht RBC mit JPMorgan gleich, die nach den Quartalszahlen ihr Kursziel von 50 Franken und das Rating «Overweight» bestätigt hatte. Noch optimistischer ist Jefferies, die nach den Zahlen ebenfalls ihr Kursziel von 60 Franken und die Kaufempfehlung bekräftigte. Das durchschnittliche Kursziel für 12 Monate liegt laut den Daten bei 44,26 Franken, rund 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Mit dem Abschluss der Integration der Credit Suisse dürfte für die UBS eine neue Phase beginnen, schreibt RBC-Analystin Anke Reingen. Statt der Integrationsarbeiten werde künftig die stärkere Nutzung des Wachstumspotenzials im Vordergrund stehen. Die Expertin erwartet, dass die Bank Anfang 2027 entsprechende strategische Schwerpunkte vorstellen wird.
Insbesondere das Wachstum in der globalen Vermögensverwaltung, eine verbesserte operative Effizienz und ein aktives Kapitalmanagement dürften die Rendite weiter steigern, so Reingen. Gleichzeitig rechne sie damit, dass die Diskussion über die verschärften Eigenkapitalvorschriften für systemrelevante Banken etwas in den Hintergrund treten werde.
Vor wenigen Wochen hat der Ständerat einer scharfen Eigenkapitalregulierung zugestimmt, nun berät die Wirtschaftskommission des Nationalrats darüber. Die Aktie hatte im Zuge dieser Debatte zunächst stark zugelegt, das Jahreshoch von 45,04 Franken aber seither deutlich eingebüsst.
(cash/AWP)