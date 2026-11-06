Damit zieht RBC mit JPMorgan gleich, die nach den Quartalszahlen ihr Kursziel von 50 Franken und das Rating «Overweight» bestätigt hatte. Noch optimistischer ist Jefferies, die nach den Zahlen ebenfalls ihr Kursziel von 60 Franken und die Kaufempfehlung bekräftigte. Das durchschnittliche Kursziel für 12 Monate liegt laut den Daten bei 44,26 Franken, rund 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.