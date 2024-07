Die UBS bleibt spannend, auch an der Personalfront. Die UBS will die Nachfolge um den Chefposten von Sergio Ermotti womöglich schon in weniger als einem Jahr geregelt haben. Der neue Chef oder die neue Chefin soll aus der Bank stammen. Nach der jüngsten Rochade und der Erweiterung der Aufgabenbereiche sieht Venditti die beiden Co-Leiter des Wealth Managements, Iqbal Khan und Rob Karofsky, klar in der Pole Position für den Top Job.