Ein 2,9-prozentiger Kursgewinn hievt die Titel der UBS am Freitagvormittag auf 40,57 Franken. Sie sind damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der gemessen am Swiss Market Index (SMI) um 0,5 Prozent anzieht. Zugleich holen die Aktien der Grossbank einen Teil der Verluste aus den vergangenen Tagen auf. Im Wochenverlauf ging es um rund 5 Prozent nach unten - in der Spitze bis auf 38,54 Franken.