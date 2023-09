Wie schnell wachsen die Bäume in den Himmel?

Allerdings will der Aktienkurs der UBS im Moment nicht so richtig vom Fleck kommen. Seit Publikation der Halbjahreszahlen Ende August pendelt der Kurs in einem Range zwischen 22,51 und 23,72 Franken hin und her. Die Bank Rahn + Bodmer schreibt in ihrem Börsenbarometer denn auch, dass die Universalbank am Donnerstag im Anschluss an den Zinsentscheid der SNB erstaunlicherweise wenig Reaktion gezeigt und sogar an Boden verloren hat. «Vermuteterweise ist die Aktie nach den ermutigenden Aussagen in Bezug auf die Credit-Suisse-Übernahme einfach etwas zu heissgelaufen und benötigt nun etwas Zeit und Raum zur Konsolidierung.»