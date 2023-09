Die Bank Rahn + Bodmer schreibt in ihrem Börsenbarometer denn auch, dass die Titel der Universalbank im Anschluss an den Zinsentscheid der SNB am Donnerstag erstaunlicherweise wenig Reaktion gezeigt und sogar an Boden verloren haben. «Vermutlich ist die Aktie nach den ermutigenden Aussagen in Bezug auf die Credit-Suisse-Übernahme einfach etwas zu heissgelaufen und benötigt nun etwas Zeit und Raum zur Konsolidierung.»