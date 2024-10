Die freundlichen Finanzmärkte sowie die milliardenschweren Neugeldzuflüsse lassen die verwalteten Kundenvermögen per Ende September auf 6199 Milliarden Dollar anschwellen. Damit gehört die UBS zu den ganz Grossen in der Finanzwelt. Das Quartalsergebnis lasse folglich auch in diesem Zusammenhang keine Wünsche offen, wie es heisst.