Das deutliche Minus am heutigen Tag erklärt sich vor allem mit der Komplexität der Materie, sagte Vontobel-Bankenexperte Andreas Venditti gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. So brauchten die Märkte Zeit, den fast 400 Seiten starken Bericht vom Bundesrat im Detail zu durchdringen. Die dadurch hervorgerufenen Unklarheiten, was die vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen nun konkret für die UBS bedeuten werden, habe die Märkte verunsichert, so Venditti weiter.