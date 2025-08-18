Ein Blick auf die Daten der Management-Transaktionen zeigt überdies, dass dies der grösste Einzelverkauf von privat gehaltenen UBS-Aktien durch einen Verwaltungsrat und Managementmitglied der Bank seit mindestens drei Jahren ist. Da ein entsprechender Hinweis im SER-Eintrag fehlt, kann man davon ausgehen, dass die jüngste Transaktion in keinem direkten Zusammenhang steht mit Vergütungsbestandteilen oder Vesting-Plänen.