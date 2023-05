Am Morgen hat die Grossbank im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse einige Anpassungen in der Konzernleitung angekündigt. Ausserdem soll die CS nach Abschluss der Transkation zunächst als eigenständige Gesellschaft bestehen bleiben und erst schrittweise integriert werden. UBS legen 0,1 Prozent auf 17,495 Franken zu. Damit legen sie im bisherigen Jahresverlauf 2023, gemessen am SMI, unterdurchschnittlich zu und stehen auch tiefer als vor der Ankündigung der Zwangsübernahme. Der SMI verliert aktuell 0,42 Prozent.