Die Quartalszahlen der UBS sind auf bereinigter Basis in etwa im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, für einige Analysten allerdings etwas darunter. Positiv erwähnt wird dabei vor allem der hohe Zufluss an Kundengeldern. "Erfreulicherweise konnte die Nettoneugelddynamik beibehalten werden", schreibt etwa die ZKB in einem ersten Kommentar.