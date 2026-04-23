Langfristiger Kapitalaufbau

Die Auswirkungen der bundesrätlichen Regulierungen auf das Eigenkapital der UBS ist auch für die Analysten schwierig abzuschätzen. In jedem Fall werde allerdings die Kapitalisierung auf Gruppenebene künftig klar höher ausfallen als noch heute, heisst es: Der Bundesrat hatte die künftige Kernkapitalquote auf 15,5 Prozent beziffert, die UBS führte dagegen einen Wert von rund 18 Prozent an.