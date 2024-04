Händler verweisen auf die in der Vorwoche vom Bundesrat veröffentlichten Massnahmenvorschläge, mit denen die «Too-big-to-Fail»-Banken sicherer gemacht werden sollen. In diesem Zusammenhang muss die UBS laut den Worten der Finanzministerin Karin Keller-Sutter zusätzliches Kapital aufbauen. Am Markt wurde eine Betragshöhe von 15 bis 25 Milliarden Franken herumgereicht. Dazu hatte Keller-Sutter am Montag im Bundeshaus gegenüber Tamedia gesagt: «Es stimmt, die Grössenordnungen sind plausibel.» Ob ihr 15 oder 25 Milliarden Dollar lieber wären, beantwortete sie allerdings nicht eindeutig.