Quelle des Gerüchts ist das hierzulande wenig bekannte US-Finanzmedium Semafor - und es ist ein sehr kurzer Artikel: «Die oberste Führungsebene der UBS hat die Gespräche darüber wieder aufgenommen, wie die Bank dem starken Einfluss der Schweizer Aufsichtsbehörden entkommen könnte - unter anderem durch einen Zusammenschluss mit einer ausländischen Bank. Dies geschah nach einem Rückschlag in dieser Woche, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.»