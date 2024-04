An der am Mittwoch stattfindenden mehrstündigen Generalversammlung gaben sich zahlreiche Rednerinnen und Redner über den hohen Lohn des Bankchefs befremdet und enttäuscht. «Die Lohn- und Boni-Exzesse gehen munter weiter», beklagte sich etwa ein Kleinaktionär. Dass der UBS-Chef für seine neunmonatige Amtszeit im Jahr 2023 insgesamt Vergütungen von 14,4 Millionen Franken erhält, hatte in den vergangenen Wochen bereits in der Politik zu viel Kritik geführt.