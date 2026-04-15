Die Zustimmung fiel bei den allermeisten Traktanden mit Zustimmungsquoten von über 90 Prozent sehr deutlich aus. An der GV wurden neun Verwaltungsräte wiedergewählt, darunter Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher. Neu wählten die Aktionäre Markus Ronner, Luca Maestri und Agustin Carstens in das Aufsichtsgremium. Sie ersetzen die bisherigen Mitglieder Lukas Gähwiler, William Dudley und Jeanette Wong, die nicht mehr zur Wiederwahl antraten.
Ronner wurde zum neuen Vizepräsident der Grossbank als Nachfolger von Gähwiler gewählt. Gähwiler zog sich nach 45 Jahren aus der Bankbranche zurück. Der Schweizer Ronner hat sein ganzes Berufsleben bei der UBS verbracht, wie er vor den Aktionären sagte. Kelleher erhielt dabei mit 88 Prozent Ja-Stimmen die geringste Zustimmung aller Kandidaten. Alle anderen wurden mit Quoten von weit über 90 Prozent gewählt.
Nicht einmal bei den Abstimmungen über die Vergütungen von Konzernleitung und Verwaltungsrat, die sonst oft für kritische Voten an der GV sorgen, gab es Gegenwind. Alle Vergütungsanträge erhielten eine Zustimmung von über 90 Prozent. Zudem hiess die Versammlung die Vernichtung der Aktien gut, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 erworben wurden.
(AWP)