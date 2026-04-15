Ronner wurde zum neuen Vizepräsident der Grossbank als Nachfolger von Gähwiler gewählt. Gähwiler zog sich nach 45 Jahren aus der Bankbranche zurück. Der Schweizer Ronner hat sein ganzes Berufsleben bei der UBS verbracht, wie er vor den Aktionären sagte. Kelleher erhielt dabei mit 88 Prozent Ja-Stimmen die geringste Zustimmung aller Kandidaten. Alle anderen wurden mit Quoten von weit über 90 Prozent gewählt.