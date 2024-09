Die US-Bank JP Morgan schrieb schon im August: "Wir haben gesehen, dass die Erholung in den Märkten, in denen Sensirion tätig ist, uneinheitlich oder langsamer als erwartet war." Die prognostizierte Erholung würde wahrscheinlich bedeuten, dass das Unternehmen das Schlimmste im aktuellen Zyklus hinter sich habe und sich der Endmarkt im Geschäftsjahr 2025 verbessern werde. Dies sei wahrscheinlich, "aber angesichts des gemischten Nachfragebildes im gesamten Sektor bleiben wir neutral", so JP Morgan.