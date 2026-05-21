An der Börse richtet sich der Blick jedoch zunehmend auf die zukünftige Profitabilität des Rückversicherungsgeschäfts. Entscheidend dafür sind die Preise bei den Vertragserneuerungen, da sie als wichtiger Frühindikator für die Margenentwicklung gelten. Genau dort mehren sich die Warnsignale. Bei den Erneuerungen im April beschleunigten sich die Preisrückgänge deutlich. Unter Einbezug höherer Schadenannahmen ergab sich netto ein Rückgang von 6,1 Prozent. Das lag unter den Erwartungen von Barclays, die lediglich mit einem Minus von 5 bis 5,5 Prozent gerechnet hatte. Gleichzeitig enttäuschte der Versicherungsumsatz im Schaden- und Haftpflichtgeschäft. Investoren fürchten deshalb, dass der ausserordentlich profitable Zyklus der vergangenen Jahre seinen Höhepunkt überschritten haben könnte.