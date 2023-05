Er gehe jedoch davon aus, dass das Volumenwachstum 2023/24 bis 2024/25 bei 1-3 Prozent im Jahresvergleich bleiben werde. Unterstützt werde dies durch Anteilsgewinne, so der Analyst weiter. So sei Aryzta ein zuverlässiger Partner in der Lieferkette und Kostenführer mit attraktiven Preisen.