Trotz dieser Kursverluste hält die UBS an Ihrer Kaufempfehlung weiterhin fest und senkt lediglich das Kursziel für Barry Callebaut auf 2050 von 2250 Franken. Noch nie sei ein Kapitalmarkttag von Barry so wichtig für Investoren gewesen, wie der, der nun am 1. November auf der Agenda steht, schreibt Analyst Joern Iffert in seinem Kommentar. Er sieht gleich eine ganze Reihe an Schlüsselfragen, die das Management des Unternehmens dringend beantworten müsse.