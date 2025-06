Keine Veränderung am Kursziel von 32 Franken oder dem Kaufen-Rating nimmt auch die Deutsche Bank vor. Der Vorschlag des Bundesrates liege nahe am Worst-Case-Szenario, das in den letzten 14 Monaten bei Ankündigung der «Too big to fail»-Reform angenommen wurde, schreibt der DB-Analyst am Montag in einer Kundennotiz. Dieses Worst-Case-Szenario näherte sich in den letzten Wochen jedoch zunehmend dem Basis-Szenario vieler Anleger an. Während die anfänglich positive Reaktion des Aktienkurses am Freitag im späten Handel bereits nachliess, erwarten die Experten der Deutschen Bank eine nachhaltige Neubewertung vom aktuellen 8,6-fachen des Gewinns pro Aktie (EPS) für 2027 erst, wenn mehr Klarheit über die mittelfristige Kapitalrendite besteht.