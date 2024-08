Die Aktie von Swissquote legt im frühen Handel am Dienstag um 0,8 Prozent auf 307,60 Franken zu und knüpft damit an die Rekordhochs der Vortage an. Die UBS hat am Dienstag das Kursziel von Swissquote gleich auf 350 Franken von zuvor 300 Franken erhöht. Die Empfehlung lautet weiter "Kaufen"