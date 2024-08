Auch wenn sich die Anleger in diesem Quartal über die hohen KI-Ausgaben der Unternehmen Sorgen gemacht haben, ist Marcelli der Meinung, dass das Risiko, zu viel Geld auszugeben, "durch das Risiko, das transformative Potenzial der KI zu verpassen, in den Schatten gestellt wird". Das Team der UBS schätze, dass dieser Markt in den kommenden Jahren mehr als eine Billion Dollar gross sein wird.