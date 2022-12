Die Wetten auf Energie haben in diesem Jahr zugenommen, da Russlands Einmarsch in die Ukraine die Versorgungsketten unterbrochen und zu Versorgungsengpässen weltweit geführt haben. Das brachte einen massiven Preisanstieg im Energiesektor mit sich. So ist zum Beispiel Kohlemagnat Gautam Adani aus Indien der drittreichste Mensch der Welt geworden, nachdem er in diesem Jahr mehr als 50 Milliarden Dollar angehäuft hat, wie aus dem Bloomberg Milliardärs-Index hervorgeht.



Die Nachfrage der Superreichen der Welt nach Investments im Energiebereich hat aber bereits in den letzten Jahren zugenommen. Die Familie Bamford, die den Baumaschinenhersteller und Bauausrüster JCB kontrolliert, hat 2021 einen Investmentfonds aufgelegt, der sich auf die Wasserstoffindustrie konzentriert. Die Eigentümer des europäischen Öl- und Gasunternehmens Perenco halfen 2019 bei der Einrichtung eines Fonds, der sich auf Uran konzentriert, den Brennstoff für Kernreaktoren.