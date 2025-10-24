Der seit 1981 für die UBS arbeitende Firmenveteran Ronner kümmert sich bereits jetzt intensiv darum, der Schweizer Politik und Öffentlichkeit die Credit-Suisse-Übernahme schmackhaft zu machen. Die UBS wehrt sich insbesondere gegen die drohenden deutlich strengeren Kapitalanforderungen, die die Wettbewerbsposition der Bank verschlechtern dürften. In den kommenden Monaten fällt das Schweizer Parlament dazu wegweisende Entscheidungen. Der Schweizer Ronner dürfte sich in seiner neuen Aufgabe weiterhin um dieses Thema kümmern.