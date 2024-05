Iqbal Khan muss sich die Verantwortung für das Kerngeschäft mit reichen und superreichen Kunden in Zukunft mit dem bisherigen Chef der Investmentbank, Rob Karofsky, teilen, wie die UBS am Donnerstag mitteilte. Beide Manager gelten als Kandidaten für den Posten des Konzernchefs. Khan übernimmt dafür am 1. September zusätzlich die Leitung des Geschäfts in der Region Asien-Pazifik und wird zusammen mit seiner Familie dorthin ziehen. Karofsky verantwortet in Zukunft auch das Amerika-Geschäft. Die beiden Regionen sind die wichtigsten Wachstumstreiber der UBS.