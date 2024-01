In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Medienberichte über Abbauwellen in der Investment Bank und in weiteren Bereichen der Grossbank gegeben - so waren im Herbst offenbar jeweils hunderte von Investment-Banking-Stellen in London und New York gestrichen worden. Viele Angestellte hatten sich angesichts der Unsicherheiten auch selbst nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen.