Die UBS rechnet mit einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden im Jahr 2026. Bei einer Bewilligung wäre UBS die erste Schweizer Bank, die eine solche nationale Banklizenz in den USA erhält. Das Institut betonte jedoch, dass es kurzfristig keine Änderungen für Kunden geben werde. Die neuen Produkte und Dienstleistungen sollen schrittweise über mehrere Jahre eingeführt werden. «Dieser Schritt ist Teil unseres langfristigen Ziels, den Status von UBS als führender globaler Vermögensverwalter in den USA auszubauen und in Bereiche zu investieren, die das Wachstum vorantreiben werden», hiess es in dem Memo weiter.