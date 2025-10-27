Die Schweizer Grossbank UBS macht einen wichtigen Schritt zur Ausweitung ihres US-Vermögensverwaltungsgeschäfts. Das Institut hat in den USA eine nationale Banklizenz beantragt, hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Rob Karofsky, dem Leiter von UBS Americas, sowie Michael Camacho, der das Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA führt. Die neue Tochtergesellschaft UBS Bank USA solle künftig unter anderem Zahlungsdienste sowie Giro- und Sparkonten anbieten. Mit dem Schritt will UBS die Beziehungen zu ihren US-Kunden vertiefen, die für ihre alltäglichen Bankgeschäfte bislang weitgehend auf andere Institute angewiesen sind.
Die UBS rechnet mit einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden im Jahr 2026. Bei einer Bewilligung wäre UBS die erste Schweizer Bank, die eine solche nationale Banklizenz in den USA erhält. Das Institut betonte jedoch, dass es kurzfristig keine Änderungen für Kunden geben werde. Die neuen Produkte und Dienstleistungen sollen schrittweise über mehrere Jahre eingeführt werden. «Dieser Schritt ist Teil unseres langfristigen Ziels, den Status von UBS als führender globaler Vermögensverwalter in den USA auszubauen und in Bereiche zu investieren, die das Wachstum vorantreiben werden», hiess es in dem Memo weiter.
Die USA sind für die UBS im Kerngeschäft mit Millionären und Milliardären der wichtigste Wachstumsmarkt. Gleichzeitig hinkt das Institut in dem Geschäft den führenden lokalen Anbietern wie Morgan Stanley hinterher. Diesen Rückstand will die Bank in den kommenden Jahren verringern. Die UBS habe in den USA die Kostenbasis einer viel grösseren Organisation, aber noch nicht das Produktangebot, um das Potenzial auszuschöpfen, erklärte Konzernchef Sergio Ermotti im März 2024.
In keinem Land gibt es mehr Millionäre als in den USA. Einer Studie von Capgemini zufolge stieg ihre Anzahl alleine im vergangenen Jahr um 562.000 auf 7,9 Millionen, schneller als in jedem anderen grösseren Markt.
(Reuters)