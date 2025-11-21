Das Institut habe ihre für 2025 gesetzten Ziele vollständig erreicht und in diesem Jahr Papiere für insgesamt drei Milliarden Dollar zurückgekauft, teilte die UBS am Freitag mit. Die Pläne für die Kapitalrückführung im Jahr 2026 will die UBS zusammen mit den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 im Februar bekannt geben.
Ursprünglich hatte sich die Bank für 2026 Aktienrückkäufe im Volumen von mindestens 5,6 Milliarden Dollar vorgenommen. Ob die Bank dabei bleibt, hängt davon ab, wie scharf die zukünftigen Kapitalanforderungen in der Schweiz ausfallen. Hohe Ausschüttungen sind für viele Anleger ein wichtiger Grund, in die UBS zu investieren.
(Reuters)