Das Institut habe ihre für 2025 gesetzten Ziele vollständig erreicht und in diesem Jahr Papiere für insgesamt drei Milliarden Dollar zurückgekauft, teilte die UBS am Freitag mit. Die Pläne für die Kapitalrückführung im Jahr 2026 will die UBS zusammen mit den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 im Februar bekannt geben.