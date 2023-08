Die UBS habe mit dem Ausstieg aus der internationalen Marke Credit Suisse begonnen, berichtet die "Financial Times" (FT) (Artikel bezahlpflichtig) am Freitag unter Berufung Personen, die mit der Materie vertraut sind. Die UBS ersetzt Schilder am US-Hauptsitz der Credit Suisse und plant auch Änderungen in anderen wichtigen Büros.