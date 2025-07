Das Institut habe leitende Mitarbeiter in den vergangenen Wochen darüber informiert, dass die Verlegung des Hauptsitzes verstärkt geprüft werden müsse, nachdem die Schweizer Regierung Anfang Juni strengere Kapitalvorgaben vorgeschlagen hatte, wie eine mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters sagte. Eine interne Beurteilung habe ergeben, dass London eine der besten Optionen für einen alternativen Standort wäre, sollte ein Umzug in Betracht gezogen werden, so eine zweite Person. Es gibt allerdings keine Anzeichen dafür, dass die Bank mehr als eine Szenarienplanung betreibt.