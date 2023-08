Von den 21 Managern stammen fünf von der Credit Suisse, wie einem der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden Memo von Emea-Chefin Beatriz Martin an die Mitarbeiter zu entnehmen war. Dazu gehörten die Leiter des Geschäfts in Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Deutschland-Geschäft verantworte der UBS-Manager Tobias Vogel. Neben der Überwachung aller Geschäfte des Konzerns an den einzelnen Standorten spielten die Länderchefs auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Vermögensverwaltung, dem Investmentbanking und dem Asset Management, hiess es weiter.