Die kanadische Finanzmetropole ist in der jährlichen Rangliste der UBS für die am stärksten von Korrekturen bedrohten Immobilienmärkte an die Spitze gerückt. Auf den Rängen zwei bis vier folgen Frankfurt, Zürich und München, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht. Die zweite Hälfte der Top Ten dominieren wieder aussereuropäische Denominationen.