Nach dem Kollaps der Credit Suisse im Jahr 2023 hat die Regierung einen Strauss von Massnahmen vorgeschlagen, um ein ähnliches Debakel bei der einzigen verbleibenden Grossbank des Landes zu verhindern. Der umstrittenste ist dabei die Aufpolsterung der Bilanz. Gemäss dem bestehenden Regelwerk muss das Geldhaus nach der Fusion ohnehin 17 bis 19 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital aufbringen. Nach dem Willen der Aufsichtsbehörden und der Regierung soll das Polster aber noch dicker werden, um das Risiko für die Steuerzahler bei einem Zusammenbruch der einzig verbliebenen Grossbank der Schweiz zu minimieren. Die Frage ist nun, wie viele Milliarden noch oben drauf kommen sollen. Das Finanzministerium will Ende Mai einen Vorschlag machen. Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte im April 2024 Schätzungen von 15 bis 25 Milliarden Dollar an zusätzlichen Mitteln als plausibel bezeichnet. Entscheiden muss am Ende das Parlament, oder es gibt sogar eine Volksabstimmung.