Der Index stieg laut einer Mitteilung vom Donnerstag im Startquartal 2026 um 0,23 auf 0,69 Indexpunkte. Bereits im Vorquartal war der Index deutlich gestiegen und verzeichnete sogar den stärksten Quartalsanstieg seit 1989, hiess es damals. Der Risikobereich beginnt bei 1,0 Indexpunkten, was nicht mehr allzu fern ist. Ab 2,0 Punkten ist dann von einer Immobilienblase die Rede.